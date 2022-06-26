Специалисты рассказали, почему петрушка и укроп могут плохо расти

Укроп и петрушка – очень полезные и неприхотливые растения. Но при посадке необходимо избегать нескольких типичных ошибок, которые встречаются достаточно часто.

Не следует сажать старые семена. Всхожесть растений сохраняется всего 2-3 года. Семена перед посадкой нужно замачивать, но не ошпаривать кипятком.

Для замачивания используется вода температурой не больше +50 градусов. Можно заменить эту процедуру на замачивание в водке либо перекиси водорода на 5 минут.

Для посадки укропа и петрушки выбирают солнечное место. В тени они будут плохо расти, и урожай окажется меньше ожидаемого.

Семена не следует разбрасывать на поверхности почвы. Для посадки проделываются борозды глубиной 2-4 см, по которым равномерно распределяется посадочный материал.

Растения, посаженные слишком близко друг к другу, не будут получать достаточное питание. Это нужно учитывать при посадке. Если всходы оказались слишком густые, их необходимо проредить.

Как и другая зелень, укроп и петрушка любят азот. Однако лучше не увлекаться химией, а воспользоваться органическими составами.

Стоит помнить, что избыток азота приводит к накоплению нитратов в растениях. Рекомендуется также выбрать несколько сортов каждой культуры для выращивания, например, листовую и кудрявую петрушку.