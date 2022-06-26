Агрономы раскрыли секрет, как удивить соседей урожаем кабачков

Кабачки можно сеять не только в мае, но и летом, в том числе в июле. Они созревают примерно за 60 дней, особенно если осень в регионе достаточно теплая.

При всей своей неприхотливости, кабачок требует внимательного отношения и грамотного ухода. Выращивать его можно через рассаду или путем прямого посева в грунт.

Если урожай хочется получить пораньше, лучше вырастить рассаду. При высадке на грядки ее слегка заглубляют, но не слишком сильно.

Кабачки хорошо растут на солнечных местах, на питательных, не кислых почвах. Из удобрений лучше выбирать органические, например, перепревший навоз или компост.

Свежую органику под растения вносить нельзя, она пригодится осенью под перекопку. Можно обустроить теплую грядку с помощью свежескошенной травы.

Кабачки обычно не формируют. Но бывает так, что листья сильно разрастаются во время цветения. В этом случае несколько центральных листьев можно срезать, чтобы насекомым было проще опылять цветы.

Во время формирования бутонов можно прищипывать верхушки молодых побегов. После этого начнут появляться боковые ответвления, а это увеличит количество завязей и плодов.

Для полива кабачков используется только теплая отстоявшаяся вода. Растения сначала поливают по листу, а потом – под корень.