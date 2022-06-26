Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз

Редис – вкусный и полезный овощ. Но у него очень короткий сезон, поэтому на столе он присутствует совсем недолго. Чтобы получить больше витаминов, эту овощную культуру можно посадить летом второй раз.

Первая посадка редиса в средней полосе обычно приходится на май. После сбора урожая нужно удалить все растительные остатки из почвы.

После посева редиса грядки необходимо накрыть непрозрачным материалом. Его можно будет снять через несколько недель после появления всходов.

Грядки нужно поливать каждый день. Стоит обратить внимание и на выбор семян, отдав предпочтение сортам, не склонным к стрелкованию.

Повторную посадку культуры можно проводить в июле. Лучше всего выбрать для этого затененную часть участка.

По правилам севооборота редис сажают на грядках, где до этого росли картофель, чеснок или лук, но не репа или капуста.

Для подготовки почвы в нее вносятся перегной и древесная зола. Одновременно с поливом можно вносить аммиачную селитру.

Второй урожай появляется примерно через месяц после посадки растения, но конкретные сроки определяются сортом культуры и погодными условиями.

Для защиты от крестоцветной блошки всходы и почву посыпают золой.