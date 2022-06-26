Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне

В июне у тепличных томатов идет активное цветение, завязываются плоды. В этот период для них особенно важен правильный уход.

В первые две недели после высадки рассады в теплицу поливать их не нужно. На этапе формирования плодов полив нужен раз в 5-7 дней. Он должен быть обильным.

Вода должна быть такой же температуры, как и почва. Поливать помидоры нужно утром, чтобы к вечеру верхний слой грунта подсыхал. После полива теплицу проветривают.

Формировать томаты можно в 1-3 стебля, удаляя остальные пасынки. Листья убирают, начиная снизу. Это важно для профилактики грибковых заболеваний и хорошего проветривания.

Для удаления листьев подходит солнечная погода. Пеньков оставаться не должно. К моменту созревания нижней кисти все листья до нее должны быть удалены.

Цветок томата должен опылиться за 3 дня, дольше он не живет. Хорошо, если с опылением справляются пчелы. Но если это не так, нужно встряхивать кусты в сухую погоду после высыхания росы.

В июне томаты подкармливают аммиачной селитрой, суперфосфатом, сульфатами калия, марганца и меди, а также раствором борной кислоты.

Если растения жируют, но завязи на них не формируются, следует исключить из состава подкормок азот.