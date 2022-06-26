Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
В июне у тепличных томатов идет активное цветение, завязываются плоды. В этот период для них особенно важен правильный уход.
В первые две недели после высадки рассады в теплицу поливать их не нужно. На этапе формирования плодов полив нужен раз в 5-7 дней. Он должен быть обильным.
Вода должна быть такой же температуры, как и почва. Поливать помидоры нужно утром, чтобы к вечеру верхний слой грунта подсыхал. После полива теплицу проветривают.
Формировать томаты можно в 1-3 стебля, удаляя остальные пасынки. Листья убирают, начиная снизу. Это важно для профилактики грибковых заболеваний и хорошего проветривания.
Для удаления листьев подходит солнечная погода. Пеньков оставаться не должно. К моменту созревания нижней кисти все листья до нее должны быть удалены.
Цветок томата должен опылиться за 3 дня, дольше он не живет. Хорошо, если с опылением справляются пчелы. Но если это не так, нужно встряхивать кусты в сухую погоду после высыхания росы.
В июне томаты подкармливают аммиачной селитрой, суперфосфатом, сульфатами калия, марганца и меди, а также раствором борной кислоты.
Если растения жируют, но завязи на них не формируются, следует исключить из состава подкормок азот.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Опытные огородники объяснили, как ухаживать за малиной в июне, чтобы ягод было много
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS