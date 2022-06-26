Опытные огородники объяснили, как ухаживать за малиной в июне, чтобы ягод было много

Малина дает хороший урожай сочных и крупных ягод только при соблюдении правил выращивания и своевременном внесении специальных подкормок.

Особенность малины заключается в получении из почвы множества питательных веществ. При регулярных дождях поливать кусты не нужно, а в сухую погоду под каждый куст нужно выливать 2-3 ведра воды.

Полив производится раз в неделю, после него стоит сразу замульчировать грунт, чтобы в нем дольше сохранялась влага.

За лето малинник обычно сильно разрастается. Это создает проблемы с проветриванием, что чревато болезнями растения.

К тому же собирать ягоды в густых кустах неудобно, поэтому в июне нужно удалить лишние молодые побеги.

Подкармливать малину в июне и далее до конца сезона лучше органикой. Это может быть коровяк, травяной настой. Хорошо работает настойка крапивы с добавлением гранулированного навоза.

Для приготовления раствора навоз нужно развести в 1 л воды, хорошо размешать, а потом добавить необходимое количество воды.

Можно попробовать органоминеральные удобрения. Его заделывают в почву 1-2 раза за вегетационный период, а затем кусты хорошо поливают.