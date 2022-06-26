Агрономы рассказали, как правильно выращивать спаржу на своем участке

Спаржу уважали еще в древние времена. И это неудивительно, с учетом ее пользы для организма и вкусовых качеств. Но растение не слишком широко распространено, поэтому не все знают, как выращивать его правильно.

Для посадки спаржи подойдет место, защищенное от ветра, но хорошо освещенное. Лучше, если грунтовые воды будут как можно дальше от поверхности.

В идеале спаржу стоит посадить в нейтральную почву. Для подготовки грунта осенью вносится компост с калийными и фосфорными удобрениями. После схода снега в почву добавляют древесную золу и селитру.

Высаживать спаржу нужно, когда почва прогрелась. Удобно высаживать ее рядами в широкие и глубокие лунки, засыпав на дно перегной.

Растение можно посадить прямым посевом в грунт, рассадным способом или размножением имеющихся кустов.

Уход за спаржей включает регулярный полив и рыхление почвы, а также прополку и подкормку. Поливать ее в первое время нужно часто и обильно, потом – реже, но без длительных перерывов.

Первая подкормка проводится весной во время посадки. Через месяц вносится раствор коровяка или аммиачная селитра, после сбора урожая – калийная соль и суперфосфат.

В июле можно провести дополнительную подкормку коровяком. Перед зимой рекомендуется внести комплексное удобрение.