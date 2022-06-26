Фермеры объяснили, как защитить тепличные растения от перегрева
Огородные растения могут пострадать не только от заморозков, но и от перегрева. Особенно часто это происходит в теплице. В этом случае хорошего урожая можно не ждать, поэтому лучше следить за температурой.
Для этого пригодится термометр, который должен постоянно находиться в теплице. В солнечную погоду температура не должна быть выше +22 градусов, в пасмурную +20 градусов, а ночью +16 градусов.
Для затенения теплицы можно использовать специальные конструкции или просто посадить рядом кустарники, но не слишком большие.
Полутень могут создавать и растения, посаженные внутри теплицы. Это могут быть, например, аристолохия или филодендрон.
Солнечным летом теплицу можно обрызгать раствором мела или глины, чтобы ее стенки и крыша стали непрозрачными и пропускали меньше солнечных лучей. Такой же эффект дают ветки и теневые сетки.
Теплица обязательно должна проветриваться. Проще всего открывать ее или обеспечивать вентиляцию с помощью форточек.
Бывает так, что обычного проветривания через форточки и открытые двери недостаточно. Тогда потребуется специальный вентилятор.
И еще один совет. С открытой дверью в теплице стоит быть осторожным, поскольку внутрь могут пробраться местные коты.
Опубликовано: Светлана Репина
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