Садоводы рассказали, как размножать ежевику черенками на своем участке

При размножении черенками ежевика хорошо приживется и сохраняет свои сортовые качества. Но для этого необходимо грамотно подходить к вопросу.

Размножать ежевику черенкованием можно с помощью корневища, побегов или листьев. Но стоит помнить, что сорта без шипов черенкованием не размножаются.

Корневище нужно подготовить к размножению весной, пока не распустились почки. Летом нарезаются зеленые черенки, к сентябрю они высаживаются в постоянном месте.

Весенние черенки стоит накрыть слоем мульчи, летние можно на время посадить в теплице, осенние можно хранить всю зиму при температуре до +4 градусов.

Для размножения нужно весной выкопать куст, разделить его на части, обрезать корни на расстоянии 60 см и посадить готовые растения.

Можно воспользоваться этим методом осенью. Тогда корешки кладут во влажный песок и убирают в прохладное темное место. Песок периодически увлажняют, а весной черенки высаживают.

Зеленое черенкование можно проводить летом одновременно с обрезкой веток. В июле нарезают побеги, высаживают в горшки с торфом и песком, оставляют в теплице, а через месяц пересаживают.

Можно размножать ежевику одеревеневшими черенками. Это делается осенью. Заготовки прикапывают в землю, а после схода снега обновляют срез и сажают.