Песков успокоил россиян после экстренного ночного приезда Путина в Кремль
Дмитрий Песков прокомментировал срочный приезд Владимира Путина в московский Кремль.
Поздно ночью 26 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков срочно прокомментировал ночной визит российского президента в московский Кремль. По словам Пескова, Владимир Путин не станет выступать с экстренным заявлением.
Напомним, что 25 июня около 23:00 Путин в сопровождении крупного полицейского кортежа срочно приехал в Кремль. Очевидцы событий на улицах растиражировали видео быстрой езды президентского кортежа.
В российский Телеграм-каналах быстро распространился слух о том, что Владимир Путин намерен сделать экстренное ночное заявление, однако этого не произошло.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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