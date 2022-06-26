Дмитрий Нагиев травмирован во время спектакля в Калининграде

На знаменитого актера на сцене упали декорации, однако он не стал прерывать выступление и доиграл до конца.

Дмитрий Нагиев в очередной раз удивил своих поклонников. Во время спектакля "Кысь" на сцене Калининградского областного театра на артиста неожиданно упали декорации.

После ЧП сразу же вызвали скорую помощь, однако брутальный актер отказался прерывать выступление, и доиграл свою роль до конца.

Медикам он "сдался" только после того, как опустился занавес. Дмитрий при этом не злился и не жаловался на боль.

Врачи выявили у звезды ушибы голени и несколько царапин.

Сам Нагиев, комментируя произошедшее, заявил, что все "нормально", и все случившееся - просто "рабочий момент", сообщает "7 дней".