Александр Васильев планирует вести уроки моды в школе

63-летний историк моды также рассказал, что передача "Модный приговор" вернется на экраны уже в сентябре.

Александр Васильев резко осудил российскую политику относительно Украины, однако, в отличие от иных критикующих страну звезд, продолжает появляться в эфире Первого канала.

При этом 63-летний историк моды утверждает, что в сентябре в эфир вернется передача «Модный приговор».

«Программа будет выходить. Точку никто не ставил. А знаете, почему? Потому, что женщины по-прежнему хотят нравиться. Для каждой из них „Модный приговор“ — это победа», — цитирует Васильева "Экспресс Газета".

Модельер также планирует вести уроки в школе. По его мнению, умение одеваться нужно и детям, и взрослым.

"Мода очень капризна и изменчива. Что было актуально в 2000-м году, в 2020-м уже не можно. Всем нужен совет, как выглядеть лучше", - заявил историк моды в интервью ProZvezd.