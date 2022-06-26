Bloomberg: правительство Германии готовит жителей к трудным временам
Издание Bloomberg утверждает, что администрация Берлина готовит население и бизнес Германии к трудным временам, спровоцированным энергетическим кризисом.
26 июня американская газета Bloomberg сообщила, что немецкий Бундесбанк прогнозирует сокращение экономки Германии на три процента в случае полной остановки прокачки российского газа в Берлин.
Публицисты Bloomberg утверждают, что из-за уменьшения степени интенсивности подачи газа из России в Германию немецкие производства уже три месяца сокращают выпуск новой продукции, поскольку количество государственных и частных заказов существенному упало.
"Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны", - заявили в Bloomberg этим утром.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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