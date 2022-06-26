Bloomberg: правительство Германии готовит жителей к трудным временам

Издание Bloomberg утверждает, что администрация Берлина готовит население и бизнес Германии к трудным временам, спровоцированным энергетическим кризисом.

26 июня американская газета Bloomberg сообщила, что немецкий Бундесбанк прогнозирует сокращение экономки Германии на три процента в случае полной остановки прокачки российского газа в Берлин.

Публицисты Bloomberg утверждают, что из-за уменьшения степени интенсивности подачи газа из России в Германию немецкие производства уже три месяца сокращают выпуск новой продукции, поскольку количество государственных и частных заказов существенному упало.

"Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны", - заявили в Bloomberg этим утром.