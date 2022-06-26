Reuters: страны G7 установят максимальные цены на нефть из России
Новостное агентство Reuters сообщило о планах государств-членов G7 установить предельные цены на закупку российской нефти.
Утром воскресенья американский информационный журнал Reuters сообщил о желании лидеров стран "Большой Семёрки" установить максимальную цену на закупку российской нефти в рамках санкций коллективного Запада, введённых после начала военной спецоперации армии РФ на Украине.
По сообщениям Reuters, некий высокопоставленный чиновник из правительства Германии сообщил о близости G7 к заключению договора об установлении предельной стоимости нефти из России.
Примечательно, что ранее Джо Байден публично заявил, что государства Евросоюза могут покупать российскую нефть по завышенной цене вместо полного отказа от неё.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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