В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу, один пешеход погиб

ЧП произошло в Бруклине, где правонарушитель на большой скорости уходил от погони и вылетел на тротуар.

Автомобиль в Нью-Йорке врезался в толпу пешеходов на высокой скорости. Инцидент произошел в Бруклине, где правонарушитель, уходя от погони, вылетел на тротуар.

В результате наезда погиб 67-летний мужчина, сообщает Российская газета. Еще четыре пешехода получили тяжелые травмы. При этом восьмилетний ребенок сейчас в критическом состоянии.

Виновника происшествия уже задержали, он находится под стражей.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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