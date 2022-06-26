В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу, один пешеход погиб
ЧП произошло в Бруклине, где правонарушитель на большой скорости уходил от погони и вылетел на тротуар.
Автомобиль в Нью-Йорке врезался в толпу пешеходов на высокой скорости. Инцидент произошел в Бруклине, где правонарушитель, уходя от погони, вылетел на тротуар.
В результате наезда погиб 67-летний мужчина, сообщает Российская газета. Еще четыре пешехода получили тяжелые травмы. При этом восьмилетний ребенок сейчас в критическом состоянии.
Виновника происшествия уже задержали, он находится под стражей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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