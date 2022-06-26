Четыре громких взрыва раздались в центре Киева

Утром 26 июня в Киеве прогремели четыре громких взрыва, после которых над городом поднялся чёрный дым.

В воскресенье около 6:30 по московскому времени в центре Киева прогремели четыре мощных взрыва, которые были запечатлены местными жителями, оказавшимися очевидцами событий.

Мэр Киева Виталий Кличко оперативно вышел на связь с горожанами, подтвердив прилёты российских ракет по инфраструктуре украинской столицы.

Также Виталий Кличко сообщил, что взрывы прозвучали в Шевченковском районе Киева, куда уже проследовали спасатели и бригады скорой помощи.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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