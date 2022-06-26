The Atlantic: США ждёт раскол из-за споров демократов с республиканцами

Издание The Atlantic утверждает, что Соединённые Штаты ожидает идеологический раскол из-за существенных разногласий между республиканской и демократической партиями.

26 июня главный редактор информационного издания The Atlantic Рональд Браунштейн опубликовал новую статью, в которой сообщил о вероятно скором расколе США ввиду значительных политико-идеологических разногласий между демократами и республиканцами, обострившимися на фоне российской спецоперации на Украине.

В той же статье эксперт агентства Analyst Institute Майкл Подхорцер утверждает, что мировая общественность всегда совершала ошибку, представляя себе население США как единую страну.

"...На самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность", - констатировал Подхорцер.