Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о страданиях мужа перед смертью
Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева утверждает, что её бывший муж перед смертью испытывал настоящие страдания из-за подагры.
26 июня бывшая жена российского певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что её муж испытывал страдания перед смертью из-за подагры. По словам Калачевой, мочевая кислота скапливалась в органах Нарцисса и буквально разъедала их изнутри.
Также Валерия Калачева выразила уверенность, что перед кончиной Пьер Нарцисс набрал тридцать лишних килограммов именно из-за своей болезни. При этом женщина отметила, что её бывший супруг продолжал гастролировать с концертами несмотря на состояние здоровья.
Напомним, что известный по песне "Шоколадный заец" певец Пьер Нарцисс умер 21 июня в возрасте 25 лет во время операции на почке. Сердце Нарцисса не выдержало наркоза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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