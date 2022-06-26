Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о страданиях мужа перед смертью

Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева утверждает, что её бывший муж перед смертью испытывал настоящие страдания из-за подагры.

26 июня бывшая жена российского певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что её муж испытывал страдания перед смертью из-за подагры. По словам Калачевой, мочевая кислота скапливалась в органах Нарцисса и буквально разъедала их изнутри.

Также Валерия Калачева выразила уверенность, что перед кончиной Пьер Нарцисс набрал тридцать лишних килограммов именно из-за своей болезни. При этом женщина отметила, что её бывший супруг продолжал гастролировать с концертами несмотря на состояние здоровья.

Напомним, что известный по песне "Шоколадный заец" певец Пьер Нарцисс умер 21 июня в возрасте 25 лет во время операции на почке. Сердце Нарцисса не выдержало наркоза.