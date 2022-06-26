Андрей Малахов похудел на десять килограммов

По мнению коллег телеведущего, вес Малахов сумел скинуть благодаря ограничению в питании и более активной физической нагрузке.

Еще осенью сплетники обсуждали, что любимый ведущий Андрей Малахов заметно поправился, а теперь он радует отличной формой, которую можно было оценить во время очередных передач «Привет, Андрей!», а также «Песни от всей души».

Как сообщает КП, телеведущий в июне посещал элитную клинику в Азербайджане, с чем, по мнению зрителей, может быть связано его омоложение.

По данным издания, Андрей Малахов регулярно посещает и другие оздоровительные центры.

Однако, по мнению коллег телеведущего, вес Малахову удалось скинуть благодаря ограничению в питании и более активной физической нагрузке.

Предполагается, что он похудел минимум на 10 кг.

В новом образе недавно Андрей Малахов был замечен и во время путешествия по Волге на теплоходе.