Андрей Малахов похудел на десять килограммов
По мнению коллег телеведущего, вес Малахов сумел скинуть благодаря ограничению в питании и более активной физической нагрузке.
Еще осенью сплетники обсуждали, что любимый ведущий Андрей Малахов заметно поправился, а теперь он радует отличной формой, которую можно было оценить во время очередных передач «Привет, Андрей!», а также «Песни от всей души».
Как сообщает КП, телеведущий в июне посещал элитную клинику в Азербайджане, с чем, по мнению зрителей, может быть связано его омоложение.
По данным издания, Андрей Малахов регулярно посещает и другие оздоровительные центры.
Однако, по мнению коллег телеведущего, вес Малахову удалось скинуть благодаря ограничению в питании и более активной физической нагрузке.
Предполагается, что он похудел минимум на 10 кг.
В новом образе недавно Андрей Малахов был замечен и во время путешествия по Волге на теплоходе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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