Верховная Рада Украины допустила возможность минирования границ с Беларусью и РФ
Верховная Рада Украины подготовила законопроект об усилении границ своего государства минными полями.
В Украине правящая партия «Слуга народа» внесла на рассмотрение в парламент законопроект, согласно которому границы Украины с Беларусью и Россией будут укреплены посредством создания минных полей.
Помимо этого партия планирует ввести специальный пограничный режим, который запретит свободный въезд, пребывание, проживание и работу, которая не связана с охраной государственной границы Украины.
Напомним, что несколько дней назад в Верховную Раду Украины на рассмотрение был вынесен законопроект, предусматривающий служение людей с ограниченными возможностями в ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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