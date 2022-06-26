Верховная Рада Украины допустила возможность минирования границ с Беларусью и РФ

Верховная Рада Украины подготовила законопроект об усилении границ своего государства минными полями.

В Украине правящая партия «Слуга народа» внесла на рассмотрение в парламент законопроект, согласно которому границы Украины с Беларусью и Россией будут укреплены посредством создания минных полей.

Помимо этого партия планирует ввести специальный пограничный режим, который запретит свободный въезд, пребывание, проживание и работу, которая не связана с охраной государственной границы Украины.

Напомним, что несколько дней назад в Верховную Раду Украины на рассмотрение был вынесен законопроект, предусматривающий служение людей с ограниченными возможностями в ВСУ.