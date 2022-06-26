Французские энергокомпании призвали граждан экономить на отоплении и свете
Три крупных энергетических компании Франции подписали письмо к гражданам страны, где призвали уменьшить потребление газа и электроэнергии.
Французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies переживают по поводу роста цен на энергоресурсы после того, как поставки из России были снижены.
Эти организации призвали жителей Франции осознанно относиться к энергии, совершать коллективные действия для снижения потребления газа и нефтепродуктов.
Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.
Накануне глава министерства энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что импорт российского газа уменьшился, но не остановился.
Немецкий министр экономики Роберт Хабек также призывал снизить потребление газа везде, где это возможно.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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