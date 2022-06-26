Французские энергокомпании призвали граждан экономить на отоплении и свете

Три крупных энергетических компании Франции подписали письмо к гражданам страны, где призвали уменьшить потребление газа и электроэнергии.

Французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies переживают по поводу роста цен на энергоресурсы после того, как поставки из России были снижены.

Эти организации призвали жителей Франции осознанно относиться к энергии, совершать коллективные действия для снижения потребления газа и нефтепродуктов.

Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.

Накануне глава министерства энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что импорт российского газа уменьшился, но не остановился.

Немецкий министр экономики Роберт Хабек также призывал снизить потребление газа везде, где это возможно.