Журналисты New York Times рассказали об американских и натовских спецназовцах, воюющих на Украине с начала российской спецоперации.

По данным американской газеты New York Times, спецназ Соединённых Штатов совместно с вооружёнными силами некоторых стран Североатлантического альянса воюют на Украине, выступая на стороне ВСУ. При этом руководство Киева не скрывает, что полагается на широкую поддержку западных союзников, в том числе в военном плане.

Публицисты NYT утверждают, что иностранные наёмники не только оказывают прямую военную помощь Украине, но и выступают в качестве шпионов, предоставляя украинскому военному Генштабу развёрнутые разведданные о передвижениях российских войск.

При этом редакторы New York Times отметили, что ключевая разведка по позициям армии России на Украине осуществляется западными шпионами за пределами украинского государства.