New York Times: коммандос США и спецназ НАТО воюет на Украине за Киев
Журналисты New York Times рассказали об американских и натовских спецназовцах, воюющих на Украине с начала российской спецоперации.
По данным американской газеты New York Times, спецназ Соединённых Штатов совместно с вооружёнными силами некоторых стран Североатлантического альянса воюют на Украине, выступая на стороне ВСУ. При этом руководство Киева не скрывает, что полагается на широкую поддержку западных союзников, в том числе в военном плане.
Публицисты NYT утверждают, что иностранные наёмники не только оказывают прямую военную помощь Украине, но и выступают в качестве шпионов, предоставляя украинскому военному Генштабу развёрнутые разведданные о передвижениях российских войск.
При этом редакторы New York Times отметили, что ключевая разведка по позициям армии России на Украине осуществляется западными шпионами за пределами украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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