26 июня стало известно, что украинская Верховная рада рассмотрит законопроект о силовом усилении государственных границ с Россией и Беларусью.

В воскресенье утром ряд украинских информагентств сообщил, что местная партия власти "Слуга народа" (от которой баллотировался Владимир Зеленский) инициировала рассмотрение в парламенте законопроекта, позволяющего усилить границу Украины с Беларусью и Россией военным путём.

Так, в тексте предлагаемого законопроекта фигурирует информация о предложении заминировать территории Украины, граничащие со странами Союзного государства - Россией и Беларусью.

Примечательно, что ранее белорусская разведка превентивно сообщила о том, что украинские войска уже начали создавать минные поля недалеко от границы Беларуси с Украиной.