Президент Литвы Гитанас Науседа отказался идти на компромиссы с Россией

Гитанас Науседа исключил возможность поиска компромиссов с Россией в вопросах транзита через Калининград.

Президент Литвы Гитанис Науседа в одной из своих официальных социальных сетей заявил, что Вильнюс не пойдёт на уступки Москве касательно вопросов транзита грузов в Калининградскую область.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», - написал литовский лидер Науседа.

Примечательно, что вчера депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил о том, что подготовлен документ позволяющий перевозки грузов «из России в Россию» через Литву.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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