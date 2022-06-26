На Турцию начали давить лидеры НАТО из-за блокировки Швеции, есть вопросы к роли Анкары в блоке

Франция, в ответ на блокировку Анкарой Швеции в НАТО, дала понять, что к Турции есть вопросы.

Турция должна сделать свой выбор по интеграции в НАТО Швеции и Финляндии, рискуя вызвать вопросы о своем поведении внутри альянса, заявил в воскресенье министр иностранных дел Франции.

«Генеральный секретарь Североатлантического союза (Йенс Столтенберг) стремится решить проблему, но Турция должна сделать свой выбор перед лицом своих обязанностей. Хочет ли она усилить Альянс или против этого? Что не могло не вызвать вопросов о поведении Анкары в качестве члена НАТО», — заявила Катрин Колонна в интервью Journal du Dimanche.

«Турция является важным членом Атлантического альянса », — отметила глава французской дипломатии.

«Финляндия и Швеция сделали исторический выбор. Наличие их обоих в НАТО было бы плюсом для нашей безопасности в Европе. Они приложили усилия в своих переговорах с Турцией», - добавила она.

Несмотря на переговоры в минувший понедельник в Брюсселе между Турцией, Швецией и Финляндией, одобрение кандидатур двух стран в НАТО будет проходить сложно.

Анкара обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и ее западные союзники классифицируют как «террористов».

Турция осуждает присутствие в этих двух странах сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого она подозревает в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Перед своим историческим решением подать заявку на вступление в НАТО Швеция и Финляндия, а также штаб-квартира НАТО в Брюсселе рассчитывали на ускоренный процесс вступления в надежде, что необходимое единогласие 30 нынешних членов будет объявлено на саммите в Мадриде. Но после турецкой блокады обе страны признают, что условия изменились.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен попросить у Турции внести ясность в отношении ее позиции в НАТО по случаю саммита в Мадриде.