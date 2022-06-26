Байден прилетел в Германию на саммит G7
Президент США Джо Байден прибыл в Германию в субботу вечером на саммит G7, где он должен обсудить со своими союзниками единый фронт против России и кризис мировой экономики.
Джо Байден приземлился в Мюнхене и добрался до места проведения саммита в замок Эльмау в Баварских Альпах на военном вертолете.
Его первая встреча в ходе этой трехдневной поездки состоится в воскресенье с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В дальнейшем американский лидер намерен принять участие в саммите НАТО в Мадриде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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