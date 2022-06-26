Байден прилетел в Германию на саммит G7

Президент США Джо Байден прибыл в Германию в субботу вечером на саммит G7, где он должен обсудить со своими союзниками единый фронт против России и кризис мировой экономики.

Джо Байден приземлился в Мюнхене и добрался до места проведения саммита в замок Эльмау в Баварских Альпах на военном вертолете.

Его первая встреча в ходе этой трехдневной поездки состоится в воскресенье с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В дальнейшем американский лидер намерен принять участие в саммите НАТО в Мадриде.