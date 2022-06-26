Игорь Жовква: Украина отказалась от вступления в НАТО
Официальный представитель офиса Зеленского сообщил о прекращении попыток со стороны Украины вступить в блок НАТО.
Заместитель председателя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил о нежелании продолжать предпринимать попытки для вступления в Североатлантический альянс.
«Члены НАТО отвергли наши стремления. Мы не будем делать что-либо еще по данному вопросу», - высказал своё мнение Жовква в интервью издательству Financial Times.
Примечательно, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде планируется подготовка нового пакета помощи для Украины, который включает в себя предоставление ВСУ оружия НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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