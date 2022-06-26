Игорь Жовква: Украина отказалась от вступления в НАТО

Официальный представитель офиса Зеленского сообщил о прекращении попыток со стороны Украины вступить в блок НАТО.

Заместитель председателя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил о нежелании продолжать предпринимать попытки для вступления в Североатлантический альянс.

«Члены НАТО отвергли наши стремления. Мы не будем делать что-либо еще по данному вопросу», - высказал своё мнение Жовква в интервью издательству Financial Times.

Примечательно, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде планируется подготовка нового пакета помощи для Украины, который включает в себя предоставление ВСУ оружия НАТО.