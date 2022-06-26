Утром 26 июня депутат российской Госдумы Юрий Швыткин ответил на угрозы британцев начать войну с Россией после казни наёмников в ДНР.

В воскресенье депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин дал оценку публикации британского журнала Express о том, что Великобритания может объявить войну России в случае казни её граждан в ДНР, приговорённых к смертной казни из-за наёмнического участия в боевых действия на стороне Киева.

Швыткин назвал угрозы британского таблоида "никчёмными", отметив, что правительство Донецкой Народной республики имеет право действовать в рамках собственного законодательства, которое предусматривает смертную казнь.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее неоднократно заявлял, что может помиловать двух приговорённых к смерти британских наёмников, но пока не видит для этого реальных предпосылок.