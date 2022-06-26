МИД Польши осудил снятие польских флагов с комплексов «Катынь» и «Медное»

Пресс-служба польского МИДа раскритиковала решение правительства России снять флаги Польши с мемориальных комплексов "Медное" и "Катынь".

Утром 26 июня заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач дал интервью "Польскому радио", где сообщил, что руководство его страны осудило решение России снять польские флаги с мемориальных комплексов "Катынь" и "Медное".

По словам Пшидача, польский посол в России уже посетил "Катынь", убедившись, что российские коммунальные службы действительно сняли с него флаг Польши.

Также Марчин Пшидач сообщает, что администрация Варшавы не принимает подобное поведение правительства РФ и требует незамедлительных объяснений произошедшему.