МИД Польши осудил снятие польских флагов с комплексов «Катынь» и «Медное»
Пресс-служба польского МИДа раскритиковала решение правительства России снять флаги Польши с мемориальных комплексов "Медное" и "Катынь".
Утром 26 июня заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач дал интервью "Польскому радио", где сообщил, что руководство его страны осудило решение России снять польские флаги с мемориальных комплексов "Катынь" и "Медное".
По словам Пшидача, польский посол в России уже посетил "Катынь", убедившись, что российские коммунальные службы действительно сняли с него флаг Польши.
Также Марчин Пшидач сообщает, что администрация Варшавы не принимает подобное поведение правительства РФ и требует незамедлительных объяснений произошедшему.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Борис Джонсон призвал Запад не пытаться урегулировать конфликт в Украине
Baza: армия Украины второй раз обстреляла вышку «Черноморнефтегаза»
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева
В этом году пик метеорного потока Июньских Боотид будет наблюдаться 27 июня
Войска России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Сиротино и Вороново