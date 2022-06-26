Королевская семья Великобритании принимала миллионы наличными от Катара

Британские СМИ раскрыли механизм пополнения фонда принца Чарльза, за счет нефтедолларов Катара.

Наследник британского престола принц Чарльз получил в общей сложности три чемодана, каждый из которых содержал один миллион евро банкнотами в 500 евро, в период между 2011 и 2015 годами, сообщает Sunday Times.

Издание ссылается на сведения, которые лично представил в то время премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани.

Представитель «Кларенс-Хаус», официальной резиденции Чарльза и его жены Камиллы, подтвердил газете, что передача состоялась в 2015 году. Затем деньги были немедленно переведены на банковский счет некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Принц Уэльский»».

Как отмечается в статье «Санди Таймс», финансирование не было незаконным, оно просто удивило своим механизмом.

По словам председателя фонда сэра Яна Чешира, аудиторы благотворительного фонда в то время одобрили такие пожертвования.

«Мы расследовали, что произошло в то время, и можем подтвердить, что попечители благотворительного фонда в то время обсуждали пожертвования и отношения с жертвователем. После специального расследования выплаты были разрешены», — подчеркнул он.

Шейх Хамад занимал пост премьер-министра Катара с 2007 по 2013 год. Великобритания до сих пор считается его вторым домом, куда он регулярно ездит. Во время его правления Катар вложил в Лондон крупные суммы денег, в том числе на строительство Олимпийской деревни и нового аттракциона «The Shard».