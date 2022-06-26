Визит Зеленского в Великобританию совпадет с его эвакуацией из Киева

Военные эксперты придерживаются мнения, что поездка Зеленского в Лондон по приглашению Джонсона станет его релокацией из Киева.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пригласил Зеленского в октябре наведаться в Соединенное Королевство.

«Судя по датам поездки, государственный визит Зеленского совпадет с его эвакуацией», -сообщили военкоры Русской весны в своем телеграм.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил в очередном видеообращении, что не имеет понятия, когда Украины сможет победить в конфликте с Россией.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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