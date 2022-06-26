Ракета попала в крышу девятиэтажного дома в Киева, ранив человека

Утром воскресенья ракета поразила девятиэтажный дом в Киеве, что привело к ранению одного мирного жителя.

Утром 26 июня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что крылатая ракета попала в крышу девятиэтажного дома в районе киевской Лукьяновки.

По данным Геращенко, в результате попадания ракеты по дому в Киеве крыша девятиэтажного здания загорелась, а один местный житель получил ранения.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, армия России сегодня утром выпустила четырнадцать ракет по Шевченковскому району Киева, попав по жилым домам, под которыми находятся люди.

В Минобороны РФ никак не комментируют многочисленные заявления украинской стороны, которые могут не соответствовать действительности и носить провокативный характер с целью дискредитации вооружённых сил России.