Жертвы нацизма активно пользуются поправками в закон ФРГ о натурализации, подано более 2 тыс. заявок

С прошлого года потомкам жертв нацистских преследований стало легче претендовать на гражданство Германии, и они активно этим пользуются.

За год после решения Бундестага облегчить натурализацию в качестве компенсации вреда от фашизма, заявки для участия в процедуре уже подали почти 2200 потомков жертв нацистских преследований.

Об этом сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

«Это большой вотум доверия для нашей страны, когда потомки преследуемых нацистами, которые были вынуждены эмигрировать, принимают предложение о натурализации и хотят получить немецкое гражданство», - сказал Кляйн на встрече по случаю принятия поправки к закону.

25 июня 2021 года Бундестаг ввел законное право на возмещение ущерба на основе закона о гражданстве, что расширило прежний круг лиц, имеющих на это право.

Нововведение вступило в силу 20 августа. В первую очередь это касается евреев, которые потеряли немецкое гражданство в результате расистских и дискриминационных законов того времени и не смогли получить немецкое гражданство по окончании войны.

Действовавшее ранее правило о том, что женщины, вышедшие замуж за иностранцев, не могут передавать свое немецкое гражданство своим детям, было пересмотрено. Они получили возможность получить гражданство задним числом.

По словам Кляйна, на сегодняшний день заявления о получении немецкого гражданства подали почти 4300 человек.

Любой, кто имеет право на натурализацию с возмещением ущерба, не должен доказывать знание немецкого языка или соответствовать некоторым другим требованиям, которые обычно применяются к натурализации. Потому что власти здесь предполагают, что пострадавшие потеряли немецкое гражданство не по своей вине или, как в случае с детьми немецких матерей и отцов-иностранцев, так и не получили его из-за дискриминационных законов.

Из-за сложной биографии беженцев у заявителей часто уходит очень много времени на получение необходимых документов, их перевод и заверение.