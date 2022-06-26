Как пересадить помидоры в открытый грунт, чтобы ускорить их адаптацию

Чтобы рассада быстро и легко пошла в рост после пересадки, не исыптывая сильного стресса, нужно предпринять кое-какие меры.

Причины стресса

После пересадки рассада попадает в непривычную некомфортную среду из тепла, умеренной влажности и мягкого света в холодный грунт с ветрами, дождями, ночными похолоданиями, перепадами температур и неравномерным освещением.

Стресс можно заметно уменьшить или вообще свести на нет, тогда рассада почти "не почувствует" что оказалась на новом "месте жительства".

Препараты для адаптации

Перед высаживанием рассаду обрабатывают антистрессовыми средствами. Обычно выбирается "Эпин".

За 2-3 дня до намеченного переселения саженцы опрыскиваются приготовленным по инструкции раствором, и потом при высадке они будут чувствовать себя гораздо лучше.

Обработка грунта

В грунте всегда есть своя микрофлора, в том числе и патогенная. Она может нанести вред ослабленным молодым растениям при пересадке.

Вот поэтому грунт нуждается в дезинфекции перед посадочными работами. Для этого в лунки добавляются горсточки древесной золы.

Помощь микроорганизмов

Полезная флора, наоборот, очень будет кстати при пересадке рассады. Помощь окажут биопрепараты "Микориза", "Триходерма".

Они обеззараживают почву, помогают корням быстрее приживаться и лучше усваивать питательные элементы.

Для начала микрофлору надо "разбудить", поместив субстрат в сладкую воду: на 10 л теплой воды (+35... +40 градусов) берется 100 г сахара, туда добавляется нужная доза препарата.

Через час-полтора можно поливать рассаду. На один саженец нужно 100 мл раствора в прикорневую зону.

При такой поддержке рассада легко перенесет стресс и быстро пойдет в рост. А через неделю-другую уже можно вносить полноценную подкормку - корневая система уже восстановлена и готова принимать питательные элементы.

Помогать таким образом можно не только рассаде томатов, но и баклажанов, перцев, да и вообще любых огородных культур.