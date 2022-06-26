Кличко заявил о ракетных ударах по объектам в Шевченковском районе в центре Киева

Россия нанесла ракетные удары по районам Украины, удаленным от боевых действий на Донбассе.

По данным украинских военных, часть ракет была выпущена российскими дальними бомбардировщиками Ту-22, переброшенными на территорию Беларуси . Всего по Украине было выпущено более 50 ракет.

По данным властей, украинская столица Киев «сотряслась ранним утром в воскресенье от нескольких взрывов». Они произошли в Шевченковском районе, сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram. На место выехали медики и спасатели.

Жители двух домов были спасены и доставлены в безопасное место, рассказал Кличко. В историческом Шевченковском районе в центре Киева находится ряд университетов, ресторанов и художественных галерей.

В последние недели украинская столица редко становилась объектом российских атак, и в настоящее время российские военные концентрируют свои атаки преимущественно на востоке страны. Последний раз Киев обстреливался в начале июня.

Российские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря, поразили военную цель в Яровове, сообщил львовский губернатор Максим Косицкий.