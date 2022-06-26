NY Times: В Украине действует спецназ США

Американское авторитетное издание NY Times пишет, что в Украине действует спецназ США.

Американская газета The New Tork Times пишет, что на территории Украины действую бойцы специальных подразделения армии Соединенных Шатов.

Также авторы пишут о работе американских же шпионов, также на территории Украины. При этом, уверяет источник, этаких людей в Украине десятки.

Они занимаются подготовкой военнослужащих, а также следят за поставками оружия и передают разведданые ВСУ.

Также действует целая сеть за пределами Украины: в Германии, Великобритании, Франции. Отмечается. что большая часть коммандос находится в Киеве.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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