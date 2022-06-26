ВКС России нанесли удар по заводу "Артем" в Киеве и по объектам в Киевской области, выпущено 14 ракет

Пострадал жилой комплекс недалеко от центра города, который три недели не был целью российских ракет.

Рано утром в воскресенье в Киеве прогремели четыре взрыва, затронувшие жилой комплекс недалеко от центра города, вызвавшие возгорание и выброс большого облака дыма.

«После вражеского обстрела в девятиэтажном доме возник пожар», — говорится в сообщении ГСЧС в Telegram: «По предварительным данным, пострадал один человек».

Взрывы произошли около 6:30 утра, спустя полчаса после того, как сработали зенитные сирены в столице.

Одной из целей в Киеве стал оборонный завод "Артём", производитель авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», сообщили военкоры в ТГ.

«В Киевской области ПВО сбили ракету, обломки упали на село», - сообщил в Telegram губернатор Киевской области Алексей Кулеба.

«На месте работают машины скорой помощи и спасатели. В двух многоквартирных домах продолжается спасение и эвакуация жителей», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о 14 ракетах по Киеву и области.

«Здесь три раза бомбили. Я проснулся от первого взрыва, вышел на балкон и увидел падающие ракеты и услышал сильный взрыв, все вибрировало», — рассказал AFP 38-летний житель Киева.