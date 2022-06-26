В Киеве под завалами разрушенной девятиэтажки обнаружена русская шестилетняя девочка

В столице Украины в результате поисково-спасательных работ из-под завалов разрушенной девятиэтажки специалисты ГСЧС Украины обнаружили шестилетнюю девочку.

В Киеве при проведении поисково-спасательной операции из-под завалов разрушенной от удара ракеты девятиэтажки вытащили шестилетнюю девочку, которой уже оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни ребёнка нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами жилого дома в Шевченском районе находится мама девочки, чьи поиски еще продолжаются. Также Кличко рассказал об обнаружении тела мужчины, который предположительно является отцом обнаруженного спасателями ребёнка.

Примечательно, что точных данных о стороне запустившей ракету в жилой дом столицы Украины на данный момент нет, все подробности произошедшего уточняются. Поисково-спасательные работы не прекращаются.