В Киеве под завалами разрушенной девятиэтажки обнаружена русская шестилетняя девочка
В столице Украины в результате поисково-спасательных работ из-под завалов разрушенной девятиэтажки специалисты ГСЧС Украины обнаружили шестилетнюю девочку.
В Киеве при проведении поисково-спасательной операции из-под завалов разрушенной от удара ракеты девятиэтажки вытащили шестилетнюю девочку, которой уже оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни ребёнка нет.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами жилого дома в Шевченском районе находится мама девочки, чьи поиски еще продолжаются. Также Кличко рассказал об обнаружении тела мужчины, который предположительно является отцом обнаруженного спасателями ребёнка.
Примечательно, что точных данных о стороне запустившей ракету в жилой дом столицы Украины на данный момент нет, все подробности произошедшего уточняются. Поисково-спасательные работы не прекращаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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