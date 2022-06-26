В офисе Зеленского заявили об отказе вступления Украины в НАТО

Киев обиделся на союзников, членов НАТО и решил не вступать в военную организацию, сообщил прессе представитель офиса украинского президента Игорь Жовква.

Киев, по словам чиновника, не видит себя в НАТО в ближайшей перспективе и будет стремиться сохранить партнерские отношения с западными союзниками членами Альянса.

Замглавы офиса украинского президента при этом обратился к лидерам НАТО с призывом обозначить в решении мадридского саммита блока центральную роль Украины в обеспечении безопасности и мира в ЕС.

Кроме того Жовква потребовал от НАТО внести в решение саммита «строгие и суровые» предупреждения Кремлю.