МИД Испании подтвердил, что возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию «Паис», заявил, что вступление Украины в Альянс не обсуждалось лидерами.
«Это (вступление Украины в Североатлантический альянс) никогда не обсуждалось за столом [переговоров], и сейчас этого нет», - сказал глава МИД.
Ранее представитель офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что не видит себя в НАТО в ближайшей перспективе и лишь намерен поддерживать партнерские отношения с членами Альянса.
При этом чиновник призвал участников саммита НАТО в Мадриде признать Украину оплотом в борьбе за безопасность Европы против России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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