МИД Испании подтвердил, что возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию «Паис», заявил, что вступление Украины в Альянс не обсуждалось лидерами.

«Это (вступление Украины в Североатлантический альянс) никогда не обсуждалось за столом [переговоров], и сейчас этого нет», - сказал глава МИД.

Ранее представитель офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что не видит себя в НАТО в ближайшей перспективе и лишь намерен поддерживать партнерские отношения с членами Альянса.

При этом чиновник призвал участников саммита НАТО в Мадриде признать Украину оплотом в борьбе за безопасность Европы против России.