Трамп: из-за политики Байдена США за два года превратились в посмешище

Дональд Трамп утверждает, что Соединённые Штаты стали страной упадка и посмешищем из-за президентства Джо Байдена.

В ходе нового митинга республиканской партии США в штате Иллинойс Дональд Трамп заявил, что за два года бытности президентом Джо Байден превратил Соединённые Штаты в страну упадка, допустив развитие рекордной за сорок лет инфляции.

При этом Трамп отметил, что антироссийские санкции Байдена в адрес энергетики РФ сделали Вашингтон абсолютно неавторитетным политическим центром в глазах мирового сообщества.

"Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах она стала посмешищем", — утверждает Дональд Трамп.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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