США, Британия, Япония и Канада собираются запретить импорт золота из России
Великобритания, Соединенные штаты Америки, Япония и Канада собираются полностью прекратить закупку золота у России.
Сайт Даунинг стрит сообщил о скором запрете на покупку драгоценного металла у России.
Уточняется, что данный запрет Британии, Канады, Японии, США не будет касаться уже купленного ранее золота.
Этот факт уже подтвердил премьер-министр Великобритании Борис, когда приехал на саммит «большой семерки» в Германии.
25 июня СМИ уже передавали, что лидеры стран G7 должны согласиться с запретом на импорт золота из России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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