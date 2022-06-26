Трамп: США стала страной упадка и посмешищем из-за политики проводимой Байденом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки за два года превратились в страну упадка и посмешище.
Во время митинга в штате Иллинойс экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал свою страну позорищем из-за политики проводимой его приемником президентом США Джо Байденом.
По мнению Трампа, нынешняя политика Белого дома довела США до потери авторитета в мировом сообществе, падению экономики, лишения свободы слова и резкого роста нелегальной миграции.
"Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории.",- отметил бывший президент США Дональд Трамп.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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