Трамп: США стала страной упадка и посмешищем из-за политики проводимой Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки за два года превратились в страну упадка и посмешище.

Во время митинга в штате Иллинойс экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал свою страну позорищем из-за политики проводимой его приемником президентом США Джо Байденом.

По мнению Трампа, нынешняя политика Белого дома довела США до потери авторитета в мировом сообществе, падению экономики, лишения свободы слова и резкого роста нелегальной миграции.

"Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории.",- отметил бывший президент США Дональд Трамп.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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