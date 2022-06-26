Трамп считает, что США превратились в «посмешище для мира»

По заявлению экс-президента всего за пару лет США превратились в «посмешище» и стали «страной упадка».

На встрече со сторонниками в Иллинойсебывший президент в очередной раз заклеймил администрацию Байдена, призвав ее ответить за свои просчеты в экономике.

«Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — сказал Трамп.

Позиция Трампа с начала энергетического кризиса в США и появления гиперинфляции в результате экономической войны с РФ заключается в уничижении Байдена, который, по словам Трампа, свернул успешную энергетическую программу, начатую его предшественником.

Потеря независимости в энергетике привела к топливному кризису, и теперь администрация Байдена вынуждена договариваться с бывшими врагами США Венесуэлой и Саудовской Аравией.