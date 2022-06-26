США, Япония, Британия и Канада Канада запрещают импорт золота из РФ

Пресс-служба Даунинг-стрит сообщила о намерениях четырёх стран включая США наложить запрет на импорт российского золота.

Утром 26 июня британское правительство на Даунинг-стрит опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о намерениях Великобритании, Канады, США и Японии запретить импортировать золото из России.

Аналогичную информацию вчера распространила американская газета Reuters, рассказав о планах ряда западных стран включая Соединённые Штаты ввести эмбарго за закупку российского золота.

Примечательно, что днём ранее Reuters также заявил о том, Джо Байден совместно с правительствами стран Евросоюза пытаются согласовать закупку нефти из России по завышенной цене.