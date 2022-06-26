El Pais: НАТО проведёт крупнейшее развёртывание войск, разорвав связи с РФ

Газета El Pais сообщила о намерениях стран НАТО обозначить Россию главной угрозой в ходе саммита в Мадриде, провозгласив новую стратегическую концепцию организации.

Испанское информагентство El Pais уведомляет, что в ходе грядущего саммита НАТО в Мадриде альянс объявит о принятии новой стратегической концепции безопасности организации, в которой обозначит Россию прямой угрозой.

После этого государства-участницы Североатлантического альянса намереваются произвести крупнейшее развёртывание войск во всём мире с момента окончания холодной войны, утверждают испанские журналисты.

Таже журнал El Pais сообщил о намерениях НАТО полностью разорвать дипломатические отношения с Москвой после завершения мадридского саммита.