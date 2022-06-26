В Москве проходит прощание с певцом Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище в Москве началась гражданская панихида прощания с певцом Юрием Шатуновым.

26 мая в Москве началась церемония прощания с солистом группы«Ласковый май» Юрием Шатуновым, который умер от инфаркта миокарда в карете скорой медицинской помощи ночью 23 июня в возрасте 48 лет.

В помещении прощального зала Троекуровского кладбища собрались поклонники и почитатели творчества Шатунова, которые хотят проститься со своим кумиром. Примечательно, что все желающие могут попасть на панихиду до 15:00 по московскому времени.

Помимо этого важно отметить, что на похороны певца из Германии прилетит семья Юрия Шатунова. После прощания с певцом его тело кремируют и захоронят в урне на Троекуровском кладбище.