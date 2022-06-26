Трамп: США больше не великая страна, это страна упадка
Бывший президент Соединенных штатов Дональд Трамп возмутился высокой инфляцией, которая сейчас наблюдается в штатах.
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Иллинойсе, где раскритиковал нынешнее руководство страны.
По его словам, США – больше не великая страна, а государство в упадке.
Трамп говорит, что сейчас в США наблюдается самая высокая инфляция за четыре десятка лет и самые высокие цены на топливо.
Трамп сказал, что Америка перестала быть энергетически независимой, как это было еще 2 года назад.
Также Трамп обвинил Байдена в давлении на свободу слова и росте преступности.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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