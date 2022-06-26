Байден призывает страны G7 объявить о запрете ввоза российского золота

Эмбарго на российское золото будет введено, как ожидается на саммите «Большой семерки» в Баварии.

По словам президента США Джо Байдена, страны G7 хотят объявить о запрете импорта российского золота на своем саммите.

В воскресенье Байден заявил в Твиттере, что Россия потеряет десятки миллиардов долларов дохода от этого важного экспортного товара.

Ранее к ужесточению санкций против России призвал в своем обращении к главам G7 премьер-министр Великобритании Джонсон.