Байден призывает страны G7 объявить о запрете ввоза российского золота
Эмбарго на российское золото будет введено, как ожидается на саммите «Большой семерки» в Баварии.
По словам президента США Джо Байдена, страны G7 хотят объявить о запрете импорта российского золота на своем саммите.
В воскресенье Байден заявил в Твиттере, что Россия потеряет десятки миллиардов долларов дохода от этого важного экспортного товара.
Ранее к ужесточению санкций против России призвал в своем обращении к главам G7 премьер-министр Великобритании Джонсон.
Опубликовано: Тарас Медведев
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