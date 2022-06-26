Белые розы: В Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым

В Москве сотен людей пришли проститься с легендарным поп-музыкантом 90-х Юрием Шатуновым.

Постамент и гроб артиста украисили белыми розами, что симовлично с его знаменитым хитом, который неоднократно переписывали на российской эстраде.

Прощание с музыкантом проходит в зале церемониалов на Троекуровском кладбище.

Сообщается, что многие приходят проститься с лидером «Ласкового мая» принеся с собой букеты белых роз.

Родные Шатунова не присутствует на прощании, для них будет организована отдельная закрытая церемония.

Тело артиста кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 28 июня.