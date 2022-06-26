Космический грузовик NASA смог скорректировать орбиту МКС, но лишь со второй попытки

Космический грузовик NASA Cygnus провел маневр и успешно скорректировал МКС на новую орбиту, предприняв две попытки.

«Корабль компании Northrop Grumman Cygnus провёл ограниченную коррекцию орбиты Международной космической станции», — сообщили в американском космическом агентстве.

Грузовой корабль использовал возможности своего ориентируемого двигателя, для разворота платформы станции на нужный градус.

Операция продлилась 5 минут и 1 секунду, за это время Cygnus подтолкнул МКС на новую высоту в 805 метров в перигее и 161 метр в апогее.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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